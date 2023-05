Elezioni Terni: ‘asse’ Bandecchi-Italexit. «Intesa totale sui progetti concreti»

Sette candidati nella lista ‘Noi con Terni – Bandecchi sindaco’, fra cui il coordinatore provinciale di Terni Claudio Batini (capolista) e quello comunale Mario Gallini. Italexit, partito ‘euroscettico’ fondato dall’ex M5s Gianluigi Paragone che alle ultime politiche ha ben figurato in Umbria, dà pieno sostegno al candidato sindaco Stefano Bandecchi. «Sì, Alternatva Popolare (il partito di cui Bandecchi è coordinatore nazionale, ndR) è europeista, di centro e pienamente nel PPE – afferma lo stesso candidato sindaco -. Ma l’intesa è totale sui progetti concreti per questa città. La diversità di vedute è su questioni internazionali che poco hanno a che vedere con i problemi di Terni e dei ternani. D’altronde non mi risulta, per dire, che Masselli sia mai stato comunista né che Zampagna sia mai stato fascista. Eppure stanno nella stessa coalizione. Così come il Pd è sempre più vicino, anche per il nuovo corso Schlein, alle posizioni della sinistra estrema». Alla presentazione dell’intesa c’erano anche il coordinatore comunale di Alternativa Popolare, Riccardo Corridore, il coordinatore regionale di ItalExit Federico Vecchiarelli («Sono di Perugia ma un’Umbria ‘peruginocentrica’ – ha detto – non fa bene a nessuno») e il coordinatore di Perugia Andrea Bindocci. Intanto ieri lo stesso Bandecchi ha diffuso una sua lettera indirizzata ‘ai ternani che hanno smesso di votare’: «Caro cittadino – si legge -, capisco la tua delusione verso la politica, lo comprendo perché anche io sono fortemente deluso da come l’Italia, l’Umbria, Terni, siano state gestite sino ad oggi. […]. Attraverso il voto a Bandecchi e ad Alternativa Popolare – prosegue la missiva – non solo non sarai più schiavo di Perugia (negli ultimi vent’anni la politica di sinistra ha consentito la realizzazione di quattro ospedali in provincia di Perugia e nulla a Terni dove la sanità ha mille carenze e problemi che il centrodestra ha avallato e accentuato), non sarai più un cittadino di serie B in questa nazione che si chiama Italia e scoprirai che tutti quei valori, quella voglia di fare, quella voglia di non arrendersi, principi alla base del rilancio della nostra nazione nel dopoguerra, oggi li ritroverai in Alternativa Popolare».

Condividi questo articolo su