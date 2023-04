IL M5S ‘chiama’ l’ex premier Giuseppe Conte, il Pd replica con il proprio presidente. Le elezioni amministrative a Terni si avvicinano e aumenta il numero dei ‘big’ in città per sostenere i candidati a sindaco: martedì sera – dalle 21 all’hotel Michelangelo – sarà protagonista in città Stefano Bonaccini per supportare la corsa di Josè Maria Kenny. Il principale tema sarà legato al mondo della sanità.

