Amministrative Terni: «Centrodestra, fare presto»

di Lorenzo Bartolucci, Giovanni Ceccotti e Michele Rossi

Coordinamento Terni Civica e capogruppo in consiglio comunale TC

Il clima di incertezza sul candidato sindaco non aiuta la giusta preparazione dell’ appuntamento elettorale che ci attende. Per come l’abbiamo sempre interpretata, la campagna elettorale non è solo la raccolta del consenso ma è il momento di maggiore confronto con i cittadini sulle idee e il futuro della città.

Sarà che questo è proprio il ruolo del civismo che da sempre cerchiamo di incarnare e nel quale da sempre crediamo. Ascolto, coinvolgimento e raccolta dei suggerimenti della società civile spesso non coinvolta e apporto di nuove competenze ed energie.

Terni civica è l’unica forza civica all’interno della attuale coalizione di centrodestra al governo della città di Terni, e a differenza di chi si affaccia solo ora da altro capoluogo, legittimata dal consenso elettorale è presente in consiglio comunale ed ha partecipato con il proprio sostegno leale e propositivo all’azione amministrativa e intende così continuare.

Siamo certi che la nostra instancabile attività di questi anni porterà ad una presenza civica più forte all’interno di una coalizione partitica altrettanto forte; contribuendo ancora come cinque anni fa al successo elettorale.

Ricordiamo a noi stessi e agli alleati che dobbiamo fare presto e fare bene perché ci attende una bella campagna elettorale in cui raccontare quelli che sono i traguardi fin qui raggiunti ma soprattutto i temi e gli impegni futuri per la città. Ci attende poi una stagione amministrativa, superate le difficoltà di questi anni, di grandi soddisfazioni come città.