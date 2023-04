Elezioni Terni, Forza Italia presenta la lista: «Giusto mix» – Gallery

Il 23enne Francesco Lorenzo Tardito il più giovane, il consigliere uscente Valerio Mecarelli – 74 anni a dicembre – il più esperto del gruppo. Di mezzo anche tre candidati nati all’estero: Katrine Graziella Prudenti (Stettino, Polonia), Mirame Andrenomita Cabrera (Repubblica Dominicana) e Alfonc Makaj (Lezhë, Albania). Sono alcuni dei componenti della lista di Forza Italia in supporto di Orlando Masselli – giunto a palazzo Spada con oltre trenta minuti di ritardo per via dei precedenti impegni elettorali tra Marmore e Piediluco, non l’unico – per il centrodestra: giovedì pomeriggio a palazzo Spada c’è stata la presentazione alla presenza dei vertici regionali del partito. Compreso il deputato Raffaele Nevi che, in avvio di discorso, ha ricordato «l’incidente parlamentare» odierno sul Def a Roma: è tra i venticinque che non hanno partecipato e, in questo modo, il governo Meloni è andato sotto alla Camera. «Sono uno degli assenti, ma ci tenevo ad essere qui. Questo è un importante evento per la mia città», ha spiegato. «Sono strafelice per come è FI a Terni, un gruppo di amici e persone perbene». Ad aprire l’appuntamento ci ha pensato il coordinatore provinciale Sergio Bruschini: «Risolvere i problema della gente, questo è il nostro primo punto». Spazio anche ad Edoardo Albert, il coordinatore comunale: «Tredici donne e diciannove uomini che hanno scelto i valori che ci hanno sempre contraddistinto. C’è il giusto mix tra esperienza politica e volti nuovi. Terni non è soltanto il centro, ma anche le periferie», le sue parole. In aula consiliare anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi, la senatrice Fiammetta Modena, la presidente della Provincia Laura Pernazza, il primo cittadino di Todi – nonché numero uno dell’Auri, l’Autorità umbra per rifiuti e idrico – Antonino Ruggiano e gli esponenti uscenti del partito nell’assise comunale, vale a dire il presidente del consiglio Francesco Maria Ferranti, la capogruppo Lucia Dominici, l’assessore Stefano Fatale, i consiglieri Doriana Musacchi e Valerio Mecarelli.

