Stefano Bandecchi è il candidato a sindaco di Alternativa Popolare per le elezioni amministrative di maggio a Terni. Nel documento i 128 nomi che compongono le quattro liste in suo supporto: ci sono anche Con Bandecchi per Terni, Terni per Loro e Noi con Terni. La più giovane è Maria Chiara Mosca, 20 anni da compiere il 12 agosto.

