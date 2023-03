Elezioni Terni, sabato tocca a Cianfoni e alla squadra dell’Alleanza degli innovatori

«Un percorso illustrativo multimediale per aprire insieme una stagione di rinascita civile e sociale». In questo modo l’associazione Cittadini Liberi – percorso avviato cinque anni fa – lancia la fase operativa in vista delle elezioni amministrative di maggio a Terni: sabato mattina al PalaSì c’è la presentazione del candidato a sindaco Paolo Cianfoni.

Alleanza degli innovatori

«L’assoluta centralità del programma – viene sottolineato – e delle idee, che costituisce la ragione di esistenza dell’Alleanza degli Innovatori sarà resa concreta e fruibile attraverso un percorso espositivo multimediale aperto a tutti: ai cittadini, al mondo associativo, alle forze economiche della città, che sarà allestito venerdì 31 Marzo e sabato 1° aprile presso i locali del PalaSì a Terni con ingresso in piazza della Repubblica». Un viaggio «alla scoperta delle proposte per un nuovo modello di città e territorio: per una Terni che non si rassegna, in grado di invertire la lunga fase di declino e rimetta al centro il bene comune. La Terni che immaginiamo è una città coesa e solidale, che valorizzi le sue eccellenze». L’inaugurazione è fissata per il 31 marzo alle 10.30 e la mostra resterà aperta fino alle 17. Sabato 1° aprile alle 10.30 spazio invece alla presentazione ufficiale di Cianfoni e della squadra dell’Alleanza degli innovatori.