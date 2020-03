Covid, avviso pubblico Usl per i medici

Un avviso pubblico per acquisire manifestazioni d’interesse rivolto a medici specialisti, specializzandi e laureati disponibili a prestare attività clinico-assistenziale – su turni h24, sette giorni su sette – nelle strutture della Usl Umbria 2. È stato pubblicato nella giornata di venerdì e rientra nell’ambito delle azioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria per il Covid-19: sarà creato un elenco ‘aperto’ dal quale attingere per affidare incarichi di lavoro (autonono e di collaborazione coordinata e continuativa). I territori coinvolti sono quelli di Terni, Foligno, Narni-Amelia, Spoleto, Orvieto e Valnerina.

La selezione ed i compensi

Prima del conferimento dell’incarico ci sarà una selezione attraverso la valutazione del curriculum. I criteri saranno la «specificità della professionalità richiesta in ordine alle contingenti fasi dell’emergenza, la disponibilità individuale manifestata in merito alla tempestività dell’assunzione dell’incarico e la flessibilità ad operare nelle sedi di lavoro per soddisfare le contingenti necessità». I compensi sono di 60 eur0 l’ora omnicomprensivi per i medici specialisti e 40 per specializzandi/medici. Sarà possibile presentare le domande durante l’intera durata dell’emergenza.

