Covid: 1,4 milioni prodotti dalla Prociv

Sfiora il milione e mezzo il quantitativo di prodotti messi a disposizione della Regione Umbria per fronteggiare il covid-19 da parte della Protezione civile nazionale. Con una conferenza stampa mattutina il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, ha fatto il punto della situazione presentando il sistema Ada, vale a dire l’Analisi distrubuzione aiuti in tempo reale. Il numero più alto è ovviamente legato alle mascherine.

I numeri

Il sistema è aggiornato a lunedì 30 marzo. Per l’Umbria i prodotti distribuiti risultano essere 1.413.986: la maggior parte – poco più di 1 milione – sono le mascherine, quindi ci sono i guanti (308 mila), i tamponi (10.200) ed i tubi endotracheali (6.476). Le altre voci per i beni consumabili fanno riferimento a calzari, camici, caschi, cuffie, kit, tute e visiere; tra i non consumabili ci sono invece gli occhiali (4.000) e i ventilatori polmonari (29, 22 dei quali ad alta complessità per terapia intensiva ed i rimanenti per la sub-intensiva).

IL SISTEMA ADA: TUTTI I NUMERI

Dispositivi di protezione

Andando nel dettaglio si può vedere come – tema mascherine – siano state distribuite 1.000 ffp3, 127.413 ffp2 e 946.600 chirurgiche; a completare il quadro ci sono 511 ‘total face’ e oronasali da ventilazione non invasiva (niv). I kit diagnostici per il coronavirus sono poco oltre quota 3.000. Numeri – come per tutte le Regioni – che saliranno con il prosieguo dell’emergenza. In Umbria il trend dei contagi è in decrescita.