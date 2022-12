Intervento congiunto di vigili del fuoco e soccorso alpino dell’Umbria, lunedì pomeriggio, per recuperare due escursionisti di nazionalità inglese, andati in difficoltà nella zona di Pale (Foligno). I due turisti hanno sbagliato sentiero e si sono ritrovati su uno strapiombo. In campo, come detto, vigili del fuoco – nucleo Saf e un elicottero Drago alzatosi da Arezzo – e Sasu. Gli escursionisti sono stati recuperati dalle squadre a terra senza ulteriori necessità in termini di soccorsi.

