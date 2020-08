Eskigel, niente più aggravio contributivo per gli stagionali

Buone nuove per i lavoratori stagionali della Eskigel di Terni, circa 400 precari già da tempo in rivolta contro le condizioni penalizzanti contenute nel decreto dignità, in particolare il contributo addizionale Naspi dello 0,5 previsto ad ogni rinnovo contrattuale a tempo determinato. Dopo l’iniziativa promossa lo scorso 27 luglio dalle organizzazioni sindacali, con la presenza dei parlamentari umbri, a far tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori è una circolare dell’Inps del 4 agosto. «Vengono esclusi gli aggravi contributivi per gli stagionali» riferiscono Fai Cisl, Felsa Cisl, Flai Cgil, Nidil Cgil, Uila Uil, Uiltemp Uil e le rsu/rsa dell’azienda alimentare

Sindacati: serve confronto con l’azienda

«Vanno fatte le opportune verifiche – spiegano le sigle, che rappresentano sia i lavoratori del comparto alimentare che i somministrati -, ma ci pare evidente che sia una buona notizia per le lavoratrici e per i lavoratori di Eskigel. Alla fine del mese di agosto effettueremo un passaggio tramite incontro con l’azienda, per verificare le nuove disposizioni e creare un bacino di lavoratori con diritto di precedenza a tutela delle persone che da anni lavorano in azienda. Verificheremo inoltre la possibilità di effettuare stabilizzazioni». In particolare, l’istituto previdenziale, in base alle novità contenute nella legge 160 del 2019, ha chiarito testualmente che «ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative» non si applica il contributo addizionale Naspi né, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo. «Ora anche la società Eskigel di Terni non ha più scuse e potrà procedere al rinnovo dei contratti a tempo determinato e godere dell’esonero dal contributo addizionale per le attività stagionali» commenta la deputata M5s in commissione lavoro, Tiziana Ciprini. Che invita le parti sociali «ad applicare la circolare dell’Inps e sviluppare tutte le potenzialità previste dalla suddetta circolare per garantire la continuità lavorativa agli stagionali della Eskigel e il mantenimento dei livelli occupazionali» conclude Ciprini.