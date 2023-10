Eurochocolate 2023: tutte le novità della 29° edizione. Si parte il 13 ottobre

Sarà la popolarissima formula di Einstein (E=mc²), giocosamente reinterpretata in Eurochocolate=molto cioccolato, ad accompagnare l’edizione ‘indoor’ del festival internazionale del cioccolato in programma dal 13 al 22 ottobre presso Umbriafiere a Bastia Umbra (Perugia). Il programma della 29esima edizione è stato presentato venerdì mattina a Perugia dal presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, dalla presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, dall’assessore al turismo del Comune di Perugia Gabriele Giottoli, dal sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti e dall’executive manager Eurochocolate Flavia Ruffinelli. Tra gli interventi anche quello del sindaco di Avellino Gianluca Festa, in attesa della special edition che si svolgerà nel capoluogo irpino dal 9 al 14 febbraio 2024.

Tre padiglioni

I tre padiglioni di Umbriafiere si preparano ad accogliere altrettante nuovissime aree tematiche caratterizzate da importanti scenografie: la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate. Didattica, intrattenimento, degustazioni guidate, gioco, laboratori, animazione e un grande emporio del cioccolato animeranno la visita dei chocolovers. Golosi omaggi attendono tutti i possessori dei ticket interi d’ingresso, a partire dal Choco Blocco da ben 200 gr, al quale si aggiungono il napolitain firmato Plenitude e i due assaggi offerti da Lindt. I biglietti sono acquistabili sul sito www.eurochocolate.com o direttamente sul posto durante l’evento.

Chocolate experience (Padiglione 7)

Percorrendo il Padiglione 7 dedicato alla Chocolate experience sarà possibile immergersi in un percorso Tree to bar alla scoperta della lontana Playa de Oro in Ecuador. Gli amanti del cibo degli dei saranno quindi guidati all’interno di uno scenario suggestivo, con la possibilità di partecipare a un’originale Cerimonia del cacao o al nuovo CabossaLab, fino a cimentarsi nella preparazione live di golose prelibatezze presso l’esclusiva Fabbrica del cioccolato. Quest’anno, all’interno del laboratorio sarà possibile partecipare alle mini sessioni di lavorazione del cioccolato Be experience. Sempre atteso il ritorno delle sculture di cioccolato, uno degli appuntamenti più amati dal pubblico di Eurochocolate, che consentirà di assistere, durante i due sabati e le due domeniche, alla lavorazione live di quattro maxi blocchi di cioccolato Icam da 11 quintali l’uno. Il racconto proseguirà presso i due palchi a tema. Il primo è dedicato ai ‘Cooking show’, con protagonisti rinomati chef, pasticceri, cioccolatieri ed esperti: saranno Frau ed Ernst Knam i primi super ospiti in programma sabato 14, rispettivamente alle 12 e alle 14. Sul palco anche i vincitori di MasterChef Italia 10 e 12, Francesco Aquila ed Edoardo Franco, domenica 15 alle 16 e sabato 21 alle 16. Domenica 22 alle 15 sarà il goloso gelato al cioccolato monorigine Ecuador 70% su stecco firmato Luca Montersino a deliziare occhi e palato del pubblico. Ad arricchire il calendario dei live show anche la presenza di 6 maestri Apei (Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana) sul palco tra lunedì 16 e domenica 22 alle 12. In programma anche ‘Le ricette di Ivan’, venerdì 13 e da lunedì 16 a domenica 22 alle 14, in compagnia dello chef Ivan Alunni Pasquali pronto a portare sul palco del Cooking show curiose ricette in cui la golosità del cioccolato incontrerà i prodotti agroalimentari tipici dell’Umbria. E poi ancora, tutti i venerdì, sabati e domeniche alle 18, ‘Grappa & cioccolato’; le degustazioni firmate Lindt maître chocolatier nei due weekend alle 10.30; gli approfondimenti su ‘Il Cioccolato: storia, caratteristiche e abbinamenti’ e ‘Il codice sensoriale del cioccolato’ in programma, rispettivamente, da lunedì 16 a giovedì 19 alle 16 e mercoledì 18 alle 15; ‘I segreti per una confettatura perfetta’, domenica 15 alle 14; la presentazione del libro ‘Annamo bene’, domenica 15 alle 15 insieme al co-autore Renato Trabalza, seguita dalla preparazione live della coda alla vaccinara della Sora Lella; il cioccolato tra tradizione e innovazione, sabato 14 alle 14 e la Tropical chocolate experience firmata dal vegan master pastry chef Emanuele di Biase domenica 15 alle 12. ‘Choco lab’ è invece il secondo palco dedicato a chi vorrà mettere le mani in pasta e apprendere i più golosi trucchi del mestiere, ma anche assistere a incontri e presentazioni rigorosamente a tema. In particolare, si terranno tutti i giorni alle ore 10, 12, 14, 15 e 18 le degustazioni ‘Più o meno buono: da cosa dipende?’, guidate da Roberto Caraceni. Quotidiani anche gli appuntamenti firmati Choco trip by Gelato contemporaneo in programma alle 16 con la partecipazione, nei due weekend, degli special guest Luca Bernardini e Maria Fernanda Di Gacobbe, Rosario D’Angelo ed Elisa Chillemi, Gianfranco Cutelli e Manlio Larotonda, Loretta Fanella e Armando Canelon. Le ore 17 sono invece riservate alle degustazioni di ‘Vino & cioccolato’ curate da Assosommelier con protagonista il cioccolato Vanini. E ancora, sono firmati ‘voglioCioccolato’ gli appuntamenti ‘C’è fondente e fondente: noi ti insegniamo a degustarlo, tu metti alla prova i tuoi sensi’ in programma da venerdì 13 a sabato 21 alle 11 e mercoledì 18 alle 13. Tra le novità di quest’anno, da venerdì 13 a domenica 15 e da venerdì 20 a domenica 22 alle 13, gli appuntamenti firmati ‘L’evoluzione del cioccolato crudo’ in compagnia di Matù cioccolato. Infine, domenica 22 alle 11, insieme allo chef Luca Antonacci si potrà scoprire la ricetta del maritozzo salato al cacao.

Chocolate show (Padiglione 8)

Tante dolci novità anche nel Chocolate show, il padiglione destinato alla vasta proposta di prodotti in vendita, per un totale di 153 aziende e circa 5 mila referenze. In primo piano la dolcissima e imponente Italia del cioccolato lunga oltre 13 metri, dedicata alle principali eccellenze del cioccolato Made in Italy, con un’area riservata al distretto piemontese – patria del celebre Gianduiotto – e uno spazio che vedrà protagonista il cioccolato di Modica. Il viaggio nelle lontane terre del cacao proseguirà nell’area Eurochocolate world che vedrà la presenza di oltre 25 produttori di cioccolato provenienti dai principali Paesi di origine del cacao: Definite (Repubblica Dominicana), Quma e Kuyay (Perù), Manoa (Hawai), Disidente e Color Cacao (Colombia), Belu Cacao (El Salvador), Momotombo (Nicaragua), Baiani (Brasile), Cacao De Origen, Villa Canoabo e Aroko (Venezuela), Kuna e Kacau (Ecuador), Pure Chocolate (Jamaica), Grenada Chocolate Company (Grenada), Menakao (Madagascar), Chocotogo (Togo), ChocoPlus (Costa d’Avorio), Latitude (Uganda), Kumasi (Ghana), Auro e Theo & Philo (Filippine), Siamaya (Thailandia), Krakakoa (Indonesia), Robert/Mava (Madagascar). Inoltre, lo spazio ‘MercaVino’, un’area dove sarà possibile conoscere, degustare, confrontare e acquistare una selezione delle migliori proposte enologiche regionali, grazie alla partecipazione di ben 18 aziende vitivinicole: una selezioni di vini dolci e passiti di queste aziende sarà inoltre protagonista, in abbinamento al cibo degli dei in due degustazioni guidate lunedì 16 e martedì 17 alle 17.

Funny chocolate (Padiglione 9)

Al padiglione Funny chocolate troverà spazio Albert Einstein con lo show dal titolo ‘Albert e il mistero del cioccolato quantistico’: esperimenti, laboratori e giochi basati su enigmi a tema che, ispirandosi al format dell’escape room, approfondiranno caratteristiche e curiosità del goloso cibo degli dei coinvolgendo grandi e piccini. Inoltre, il pubblico di Eurochocolate avrà modo di liberare la propria creatività con i laboratori manipolativi adatti a tutte le età: ‘Attacca bottone’, nella grande merceria a tema dove realizzare dei dolcissimi bottoni di cioccolato; ‘Mustachoc’ per creare dei golosi baffi di cioccolato da portare a casa; ‘Montmaître’ divertendosi a dipingere con il cioccolato nei suoi vari colori e sfumature, insieme a componenti e colori naturali; ‘Choco in casa’ dove la scatola di cioccolatini si trasforma in una golosa casetta da realizzare, decorare e riempire di golose prelibatezze. Golosa la sosta a base di ChocoPizza con la possibilità di sceglierne sia la base in cioccolato che gli ingredienti più sfiziosi. È invece affidata allo chef Giuliano Viaggi la preparazione della popolarissima Pasta al cacao, cucinata per degustazioni pronte a deliziare anche i chocolover più esigenti. Tutti i giorni, da venerdì 13 a domenica 22 dalle 12 presso l’area ChocoPasta sarà possibile gustare le esclusive ricette pensate per esaltare l’originale abbinamento con la pasta al cacao. Tante le opportunità formative e laboratoriali riservate alle scuole, con un’offerta ludico-didattica appositamente pensata per i giovani golosi, che spazia dal Choco lab al Tree to bar fino alla coinvolgente scoperta del padiglione Funny chocolate.