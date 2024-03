Eurochocolate cambia tutto: per il trentesimo compleanno si torna a casa

di Giovanni Cardarello

Una buona notizia per i golosi di cioccolato, per gli amanti delle kermesse all’aperto e, soprattutto, per i fan e gli estimatori di Eurochocolate. A distanza di cinque anni dell’ultima volta, anno domini 2019, la rassegna perugina torna nella sua casa. È dal periodo 18-27 ottobre 2019, infatti, che Eurochocolate non si svolge nel centro di Perugia. Nel 2020 ci fu la nota sospensione per la pandemia da Covid mentre nel 2021, nel 2022 e nel 2023 la rassegna si è tenuta ad Umbria Fiera di Bastia. Nel 2024, come accennato, invece si torna a casa con l’obiettivo di celebrare al meglio il proprio trentennale nei luoghi dove tutto ebbe inizio.

L’annuncio di questa importante e attesa notizia è avvenuto nel corso di una conferenza stampa presso la biblioteca degli Arconi di Perugia alla quale, insieme al presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, hanno preso parte la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni e l’assessore all’urbanistica del Comune di Perugia Margherita Scoccia.

«Abbiamo raccolto – ha dichiarato Guarducci – le sollecitazioni di tanti soggetti che in questi ultimi anni ci hanno chiesto di tornare nel centro di Perugia. Sollecitazioni che in primis sono venute dal pubblico, ma anche dagli operatori e sponsor di Eurochocolate». E ne spiega i motivi: «Il superamento della difficile crisi post Covid e la recente esperienza di Avellino ci hanno convinti ad accogliere positivamente questi inviti e a tornare tra le mura della nostra splendida città».

Ma le novità non finiscono qui perché Guarducci ha lanciato un’importante sfida: «Spostare le tradizionali date di programmazione dell’evento da un confortevole ottobre a un sorprendente novembre». Le ragioni di queste nuove date si basano essenzialmente sulla necessità di individuare un periodo più favorevole per i consumi del cioccolato. I progressivi cambiamenti climatici, infatti, hanno fatto sì che ottobre sia diventato un mese con temperature elevate e non adatte allo svolgimento di un evento a tema ‘cioccolato all’aperto’.

«Nuove condizioni meteorologiche – ha sottolineato Guarducci – che peraltro hanno consentito agli operatori afferenti al settore della ristorazione e bar di prolungare fino a ottobre le loro occupazioni temporanee all’aperto». E tornare in centro ad ottobre, tra le altre controindicazioni, avrebbe privato gli operatori di questa opportunità.

L’edizione 2024 di Eurochocolate si svolgerà quindi dal 15 al 24 novembre in corrispondenza dell’inizio della bassa stagione turistica con l’obiettivo, nemmeno troppo nascosto, di invertire le statistiche e di regalare a Perugia e a tutto il comprensorio una nuova opportunità. Opportunità alla quale si somma l’avvio ufficiale del progetto esecutivo della ‘Città del cioccolato’ nella sede del mercato coperto: il futuro è cominciato.