Europei, Eriksen è cosciente: stabilizzato dopo l’arresto cardiaco

Dramma agli Europei di calcio, iniziati venerdì, durante il terzo match del torneo, quello fra Danimarca e Finlandia che si stava disputando sabato pomeriggio a Copenaghen. Il danese Christian Eriksen, giocatore 29enne dell’Inter, si è infatti improvvisamente accasciato sul manto verde del Parken Stadium al 43′ minuto del primo tempo. Immediatamente soccorso dai sanitari, fra la disperazione di tutti i presenti fra cui la moglie, a bordo campo, gli sono state praticate le manovre di rianimazione a partire dal massaggio cardiaco. Poi è stato portato negli spogliatoi – protetto da un telo – dopo una decina di minuti, lunghissimi e terribili. La partita è stata ovviamente sospesa.

Alcune immagini diffuse dai media a livello internazionale, immortalano Christian Eriksen mentre viene portato via, con gli occhi aperti e mentre si tiene la fronte con la mano. Fotografie che hanno ridato un po’ di speranza a tutti, in un momento estremamente drammatico. Poi la conferma dell’Uefa via Twiter: il campione 29enne è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato in ospedale.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021