Eutanasia legale, al via la raccolta firme per il referendum

Venerdì 9 e sabato 10 luglio in largo Villa Glori, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, e lunedì 12 luglio in piazza della Repubblica, con gli stessi orari, si può sottoscrivere il referendum promosso dall’associazione ‘Luca Coscioni’ per l’eutanasia legale.

«Garantire il diritto alla libertà di scelta»

Il consigliere comunale Alessandro Gentiletti (Senso Civico) che parteciperà alla raccolta firme, commenta così l’iniziativa: «Ritengo da sempre che i diritti civili siano fondamentali e il terreno dove tutte e tutti dobbiamo trovarci riuniti. Questo referendum è importantissimo e va a garantire il diritto umano alla libertà di scelta e all’autodeterminazione. Lo dobbiamo a Marco Cappato, sempre in prima linea, con coraggio e generosità. Lo dobbiamo a Luca Coscioni, sempre vivo nel cuore degli umbri, che continua a indicarci la strada per la piena affermazione della libertà, quella che scalda la passione civile e politica».

Anche Terni Valley aderisce

Aderisce alla raccolta firme anche l’associazione Terni Valley. Così il presidente Filippo Formichetti: «Ringraziamo il consigliere Gentiletti per essersi messo a disposizione per la raccolta firme. Questa è una battaglia molto importante, che va a riconoscere libertà e dignità a chi vuole solo poter decidere della propria vita. È fondamentale che si sblocchi la legislazione su questo tema. È fondamentale che tutti siamo liberi dall’inizio alla fine».