Fa tampone, è positiva. Ma non attende esito e va in giro: denunciata

«Ero stanca di attendere». Questa la spiegazione data da una donna agli agenti della polizia ferroviaria di Foligno alla richiesta di chiarimenti per un fatto particolare: aveva effettuato il tampone per verificare l’eventuale positività al Covid-19 ma non aveva atteso l’esito ed era andata via. Risultato? Ha violato l’isolamento ed è stata denunciata.

Niente pazienza

La donna è stata rintracciata alla stazione di Foligno durante un servizio di vigilanza: dagli accertamenti è emerso che era stata posta in isolamento fiduciario dopo il tampone positivo. Peccato per lei che non avesse atteso l’esito del test e dunque è scattata la denuncia per la violazione della specifica normativa Covid-19.