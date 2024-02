Fanno saltare il bancomat e scappano con 14 mila euro

Il ‘botto’ è stato nitidamente percepito intorno alle 4 di martedì mattina a Sant’Andrea delle Fratte, frazione di Perugia. Ignoti avevano appena fatto saltare in aria lo sportello bancomat della Banca di Credito Cooperativo. Per questo i vigili del fuoco di Perugia e i carabinieri del Nor e della stazione di Castel del Piano si sono portati sul posto. «Nell’area ravvicinata al punto in cui è installato l’apparecchio Atm – riporta una nota dell’Arma – sono stati rinvenuti i detriti derivanti dall’esplosione del manufatto, situato all’esterno dell’istituto di credito, con conseguente danneggiamento delle vicine porzioni di facciata dello stabile interessato, oltre ad alcuni danni causati all’interno degli uffici della filiale e per i quali è in corso la quantificazione». La banda di ladri è riuscita a mettere le mani su un bottino di circa 14 mila euro, per poi far perdere le proprie tracce. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche gli artificieri della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo dei carabinieri di Perugia.

Condividi questo articolo su