Faurecia e Mi Rifiuto ripuliscono lo scempio di via Mola di Bernardo

Sabato mattina in via Mola di Bernardo a Terni si è concretizzata la collaborazione tra i volontari del gruppo civico Mi Rifiuto e i dipendenti della Faurecia che, attraverso il loro progetto aziendale Fuels, hanno proposto ai volontari di ripulire insieme una delle aree più deturpate e degradate del territorio.

I rifiuti raccolti

Tutta l’attività è stata concordata e pianificata nelle scorse settimane grazie al lavoro svolto da Giorgia Sciannameo, communication coordinator di Faurecia, ed ha portato a partecipare a questa iniziativa oltre venti persone a cui si sono aggiunti dieci volontari del gruppo Mi Rifiuto. Nonostante le temperature già piuttosto alte, la voglia di riportare decoro a tutta quell’area vandalizzata ha prevalso consentendo di recuperare oltre 12 metri cubi di rifiuti: almeno 25 sacchi di plastica, 15 di vetro e oltre 40 di rifiuti che non è stato possibile differenziare. Per non parlare di pezzi di automobili e materiali di risulta vari.

I cittadini

L’iniziativa si è svolta sotto la supervisione di una pattuglia dei carabinieri Forestali di Terni che ha svolto anche attività investigativa riuscendo a recuperare alcuni elementi utili per risalire agli autori di tanto scempio e devastazione. Nel primo pomeriggio di sabato Asm si è occupata di recuperare tutti i rifiuti raccolti. «Se è vero che esiste una parte di cittadini assolutamente refrattari al rispetto dell’ambiente che ci circonda è altrettanto vero che il fronte di coloro che non accettano questa condizione va aumentando sempre di più e l’attività svolta sabato mattina ne è, davvero, un chiaro esempio», dicono i volontari. «Un sentito ringraziamento a tutti coloro che sono stati presenti a questa iniziativa per dimostrare quanto un’azione concreta serva più di mille parole».