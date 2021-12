Ferentillo, 4° edizione di successo per la gara del pampepato

Si è svolta anche quest’anno, presso il ristorante ‘Osteria del Trap’ a Ferentillo (Terni), la quarta edizione della ‘Gara del pampepato, tra tradizione ed innovazione’ promossa dallo chef Umebrto Trotti, dall’agriturismo ‘Casa Mattei’, dal Ciav – Centro iniziative ambiente Valnerina e con il patrocinio della proloco di Ferentillo.

Ligi alla tradizione…

Tanti i partecipanti che si sono sfidati a suon di pampepati, per le due categorie ‘tradizione’ ed ‘innovazione’, che hanno fatto respirare ai commensali quell’atomosfera tipica del Natale con l’odore di vecchie cucine, le voci dei bambini festosi, le mani laboriose sporche di cioccolata e nocciole. Al termine della serata, tramite la diretta Facebook, la giuria ha decretato come vincitore della categoria ‘tradizione’ il pampepato di due amici, Gianpaolo Torlini e Dino Francucci, premiati con la medaglia d’oro ‘Morenacchia’. I due amici da quando erano bambini, per tradizione, ogni anno si trovano nel periodo che precede le feste di Natale per preparare i pampepati per le loro famiglie seguendo le antiche ricette dei genitori. Secondo classificato il pampepato di Emanuela Vici e terzo quello di Antonella Avanzo e Gianna Taglioni.

…ma anche innovatori

Per la categoria ‘innovazione’ al primo posto c’è il pampepato di Gianni Lucchetti e Maria Pia Vincioni, secondo posto per Marina Minutillo e terzo posto per Lina Porfidi. «Un ringraziamento – dicono gli organizzatori – va in particolare al musicista Remo Scorsolini, alla presidente del comitato promotore ‘Igp’ del pampepato ternano Ivana Fernetti, all’antropologo Agostino Lucidi del Cedrav ed al forno di Ferentillo che ha voluto dare il suo contributo presentando in anteprima il suo panettone al pampepato».