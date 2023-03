Ferentillo: 65enne coinvolto in un incidente agricolo

Incidente agricolo nel pomeriggio di venerdì a San Mamiliano (Ferentillo), dove un 65enne della zona è rimasto ferito mentre stava lavorando con il proprio trattore su un terreno. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato. Soccorso dell’elicottero del 118 e dal soccorso alpino e speleologico dell’Umbria, l’uomo è stato trasportato in ‘codice rosso’ all’aviosuperficie ‘Leonardi’ di Terni e da lì, tramite ambulanza stante l’assenza in ospedale di un punto di atterraggio velivoli, al pronto soccorso del ‘Santa Maria’. Da quanto appreso, il 65enne non sarebbe in pericolo di vita. L’accaduto è seguito anche dai carabinieri del locale comando stazione.

