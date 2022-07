Ferentillo: c’è la guida dell’abbazia di San Pietro in Valle

A Ferentillo è stata realizzata una guida per l’abbazia di San Pietro in Valle. Venerdì 15 luglio, a partire dalle 18, nella chiesa abbaziale di San Pietro in Valle è in programma la presentazione ufficiale della nuova guida, uno strumento essenziale che porterà il visitatore alla scoperta di una delle abbazie più importanti e suggestive d’Italia.

La guida

Attraverso itinerari storici e artistici, con oltre 100 foto a colori in Hd, mappe del sito e cartine territoriali, vengono svelati tutti i segreti e le meraviglie che sono custodite da secoli all’interno dell’abbazia fondata dai longobardi. La guida è inoltre tradotta in inglese così da consentire ai tanti visitatori stranieri di poter finalmente conoscere a fondo il prezioso sito monastico della Valnerina. Una guida fondamentale per la valorizzazione e promozione turistica di questo monumento dell’Umbria, edita da Ciabochi Editore per la collana ‘Le guide in tasca’, collezione di successo per la divulgazione turistica dei principali siti culturali del centro Italia. L’evento sarà presenziato dal parroco di Ferentillo, don Simone Maggi, l’editore de ‘Le guide in tasca’ Claudio Ciabochi e lo scrittore della guida Sebastiano Torlini.