Ferentillo, Macenano: Festa dell’Ascensione

Si rinnova l’appuntamento a Macenano – Ferentillo – con la Festa dell’Ascensione, la celebrazione più sentita dai residenti. Anche di Sambucheto, Terria, Umbriano e l’abbazia di San Pietro in Valle. L’evento è previsto per domenica.

Gli eventi

Si inizierà alle 10.15 con la processione che andrà dalla chiesa di Sant’Antonio alla chiesa abbaziale di San Pietro in Valle: «La Confraternita dei Campanari di Ferentillo accoglierà la processione con il suono delle campane per annunciare l’inizio della Solenne Messa delle ore 11:00. Ai riti religiosi del mattino seguirà, nel pomeriggio (ore 16.30) un momento di elevazione spirituale presso la chiesa dell’abbazia di San Pietro in Valle, a cura della Banda Musicale ‘Furio Miselli’, diretta dal Maestro Luca Panico, con la partecipazione del soprano Francesca Bruni e letture a cura di Beatrice Leonardi.I Santesi, Domenico Leonardi, Domenico Filipponi e Amici Stefano, hanno deciso per quest’anno di non svolgere i consueti festeggiamenti civili per focalizzare l’attenzione di tutti in un momento di ‘riflessione musicale’ nel ricordo dei tanti compaesani della parrocchia di Ferentillo prematuramente scomparsi. ‘Ricordare è far vivere nel cuore chi aspetta da noi nuovi abbracci’».