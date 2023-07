Ferentillo rinnova il gemellaggio con la Francia che dura da 36 anni

A Ferentillo si rinnova lo scambio di visite con Sérignan-du-Comtat, comune francese gemellato da 36 anni. Da sabato 15 a venerdì 21 luglio, 43 cittadini francesi di ogni fascia d’età saranno ospiti di famiglie ferentillesi per poter passare ‘dal virtuale al reale’, accogliendoli fisicamente in Italia e gettando le basi per la continuità del gemellaggio. «Quest’anno – spiega Gina Vannucci, presidente dell’associazione amici dei gemellaggi di Ferentillo – il progetto ha avuto un arricchimento grazie alla Fondazione Carit che ha finanziato una lettrice madrelingua che ha affiancato l’insegnante di francese della scuola media ‘Fanciulli’, in modo da creare un collegamento virtuale con i coetanei del college francese. Grande emozione alla fine dell’anno vedersi in video e presentarsi. Ora è il momento di incontrarsi dal vivo e quest’anno li porteremo a fare un’esperienza presso la fattoria sociale Terre Umbre».

