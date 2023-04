Ferentillo, si mette mano alla strada per Castellonalto. Scatta il senso unico alternato

Sono scattati i lavori lungo la Sp74 che conduce al centro abitato di Castellonalto (Ferentillo). L’intervento si estende per circa un 1,6 chilometri ed è diviso in due tratti: se ne occupa la Provincia di Terni per un importo complessivo di poco superiore ai 175 mila euro. «Servirà – specificano da palazzo Bazzani – per adeguare i collegamenti stradali a favore degli abitanti della frazione. L’intervento fa anche parte di un progetto più complessivo di messa in sicurezza e miglioramento delle condizioni viarie in tutta la Valnerina ternana». Emessa un’ordinanza per il senso unico alternato regolato da semaforo: resterà in vigore fino all’11 maggio dalle 7 alle 18.

