Ferentillo: tutto pronto per il festival che esalta la cultura popolare fra balli e canti

Domenica 16 luglio si svolgerà a Ferentillo (Terni) il ‘Festival di balli, canti, musiche e cultura popolare’. Un evento che, ideato e organizzato dai ‘Cantori della Valnerina’ in collaborazione con il Comune e la pro loco di Ferentillo, vedrà coinvolti dodici gruppi provenienti da varie regioni italiane. «La manifestazione – spiegano gli organizzatori – intende valorizzare la tradizione dei canti, dei balli e delle musiche popolari, convinti che la memoria del passato non solo non va dimenticata, ma anzi valorizzata perché è parte integrante della nostra storia, dell’identità di un territorio e come tale va tramandata e fatta conoscere alle generazioni future».

Il senso della manifestazione

«I canti, i balli e le musiche popolari, infatti, sono parte integrante della socio-cultura di un popolo. Al tempo stesso sono espressione dell’anima e dei sentimenti di una comunità; sono momento di condivisione e di empatia, di gioia, di socialità e anche di solidarietà. La diffusione dei mass media e l’industrializzazione – proseguono i Cantori della Valnerina – hanno contribuito in maniera determinante alla scomparsa del repertorio musicale popolare legato soprattutto alle tradizioni culturali contadine e lo ha relegato in spazi circoscritti. Per questo è indispensabile riconquistare, riscoprire e salvaguardare questo immenso patrimonio culturale che rappresenta la memoria storica di un popolo e la tipicità di un territorio; è un’occasione importante per la conoscenza delle diversità culturali e per lo stesso sviluppo economico di un territorio, qualora venga inserito nel complesso delle offerte turistiche, enogastronomiche e sportive del luogo».