Ferentillo, venerdì un evento promozionale per il territorio

Un evento promozionale per Ferentillo e la Valnerina: venerdì 6 agosto alle 21.30 in largo Furio Miselli verranno presentati il progetto ‘Lucus centro di promozione del turismo slow – cultura, spiritualità e natura da Spoleto alla scoperta dell’Umbria’; il completamento del tratto Ippovia regionale Montebibico-Spoleto-Patrico-Acquaiura-Ancaiano-Ferentillo; la comoda ed intuitiva app Trips per fruire dei meravigliosi percorsi; il progetto ‘Ferentillo e i suoi sentieri tra storia e natura’. Oltre alla presentazione alle autorità saranno proiettati in anteprima i video promozionali relativi ai progetti al varo ed un filmato sulla rappresentazione de ‘Le Rocche Raccontano’, ferma per Covid, con la partecipazione di Maria Vittoria Cozzella, Graziano Sirci e Stefano de Maio.

