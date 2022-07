Al volante della propria auto, stava tentando di entrare contromano in superstrada (E45) dallo svincolo di Collestrada e, precisamente, da via della Valtiera, creando intralcio alla circolazione. L’uomo, un 77enne, è stato fermato tempestivamente dalla polizia di Stato ed è risultato essere privo di assicurazione Rca. Oltre alla multa – che in questi casi va da 2.046 a 8.186 euro – per l’anziano è scattata la sanzione amministrativa di 866 euro con contestuale sequestro del veicolo.

