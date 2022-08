Ferragosto a Polino: spettacolo musicale e show pirotecnico con la rocca protagonista

Ci sarà di tutto a Polino nei prossimi giorni in occasione del Ferragosto. Da venerdì 12 a lunedì 15 sono stati calendarizzati una serie di eventi nel piccolo comune della provincia di Terni: c’è anche lo spettacolo pirotecnico.

Le iniziative

L’evento principale è fissato per il giorno di Ferragosto, lunedì 15: dalle 21 ci sarà l’orchestra Aurora, quindi due ore più tardi via con lo spettacolo pirotecnico della premiata ditta Morsani dalla storica rocca. Dal 12 agosto spazio anche a ‘I polinesi di una volta’, una mostra fotografica lungo i vicoli del borgo, e le ‘Cartoline di Alterocca’ in Comune. Domenica 14 esibizione musicale in piazza, mentre il giorno precedente ci sarà piano bar e karaoke. In campo per l’organizzazione anche la locale proloco.