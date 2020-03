Ferro Umbria e Garden Club: 300 mascherine

Altre, preziose, mascherine per l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Sabato mattina, a tempo di record, sono state consegnate le 200 (modello KN95) donate dalla Ferro Umbria. Sempre sabato sono giunte al nosocomio altre 100 mascherine messe a disposizione dal Garden Club Terni. Dispositivi utilissimi in una fase in cui reperirli in commercio, stante anche lo stop alle dogane, è sempre meno semplice. Le procedure sono state seguite dalla task force ospedaliera composta dal primario di anestesia/rianimazione Rita Commissari e da Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali.

