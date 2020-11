Panicale, festa per il 100° compleanno di nonna Pierina

Festa alla residenza protetta ‘San Sebastiano’ di Panicale per i 100 anni di nonna Pierina, nata il 28 novembre 1920 nel borgo di Casamaggiore (Castiglione del Lago). Un momento di gioia in un periodo molto particolare per via del Covid-19: «Il compimento dei cento anni è un grande traguardo – spiegano dalla struttura – e come tale deve essere celebrato. Ancora di più se questo avviene a favore di una persona inserita in una struttura protetta, durante l’emergenza Covid». L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio. «Questo compleanno conforta e trasmette un messaggio di speranza per tutti gli anziani, per i loro familiari e per gli operatori che si trovano a lavorare all’interno delle strutture socio-sanitarie e che proseguono, con il loro impegno quotidiano, l’azione di cura degli ospiti». Presente anche il sindaco Giulio Cherubini.

Condividi questo articolo su