Il prossimo 2 giugno, a partire dalle 9.30, al monumento ai caduti dell’Ara Pacis di Perugia, si terrà la cerimonia di celebrazione del 79° anniversario della fondazione della Repubblica, organizzata dalla Prefettura di Perugia in collaborazione con il Comune, la Regione Umbria, la Provincia e il comando militare Esercito Umbria.

Nel corso della manifestazione, un picchetto interforze renderà onore ai Gonfaloni della Regione, della Provincia e della Città di Perugia, nonché al prefetto, in qualità di rappresentante del Governo. La cerimonia si aprirà con il tradizionale Alzabandiera, accompagnato dall’esecuzione dell’Inno di Mameli e dell’Inno Europeo. L’accompagnamento musicale sarà curato dal coro di voci bianche e dal coro giovanile del conservatorio ‘Francesco Morlacchi’, insieme al coro dell’Università degli studi di Perugia, diretti dal maestro Marta Alunni Pini, con Francesco Andreucci al pianoforte. A seguire, alle 11.30, al salone Bruschi della Prefettura di Perugia, si svolgerà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’, conferite con decreto del presidente della Repubblica del 27 dicembre 2024, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri.

Sono 17 i cittadini insigniti, distintisi per meriti civili, professionali e sociali. Il momento sarà accompagnato da un quartetto d’archi del liceo classico e musicale ‘Annibale Mariotti’ di Perugia, sotto la direzione della professoressa Alessia Monacelli. Di seguito l’elenco degli insigniti

Grande Ufficiale: Luciana Cardinale (Gubbio), fondatrice Comitato per la vita ‘Daniele Chianelli’; Franco Chianelli (Perugia), presidente Comitato per la vita ‘Daniele Chianelli’.

Commendatore: Generale Francesco Mazzotta (Perugia), comandante regionale Umbria Guardia di Finanza di Perugia.

Ufficiale: Maggiore Claudio Zeni (Valfabbrica), Sottufficiale dell’Arma dei carabinieri.

Cavaliere: Angelo Carbonetti (Foligno), restauratore di organi a canne; Appuntato scelto qualifica speciale Eduardo Fernandes (Pietralunga), Arma dei carabinieri; Mirko Gori (Spoleto) Assistente capo coordinatore polizia Penitenziaria; Giuliana Leandri (Città di Castello), insegnante in pensione; Luogotenente Mario Lisi (Cannara), Sottufficiale Arma dei carabinieri; Colonnello Franco Matarrese (Umbertide), Ufficiale dell’Esercito Italiano; Gianluca Mosca (Perugia), Vigile del fuoco in quiescenza; Paolo Piccioni (Spoleto), pensionato Polo mantenimento armi leggere del comando logistico; Luogotenente C.S. dottor Alberto Spitoni (Spoleto), qualifica speciale Arma dei carabinieri; dottoressa Bianca Maria Tagliaferri (Perugia), dirigente scolastica; dottor Marco Terzetti (Corciano), pensionato; dottoressa Maria Trani (Perugia), dirigente regionale in pensione; Mario Zucchetti (Corciano), imprenditore.