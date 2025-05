La Prefettura di Terni ha predisposto un ricco programma per il 2 giugno, data in cui si celebra la nascita della Repubblica Italiana, che coinvolgerà istituzioni civili e militari, studenti, cittadini e autorità locali.

La giornata si aprirà alle 9.30 in piazza Briccialdi con il tradizionale alzabandiera e la deposizione delle corone d’alloro presso il Monumento ai Caduti, un momento sentito di raccoglimento e memoria collettiva. Alle 10, la cerimonia si sposterà in piazza Tacito, dove il prefetto Antonietta Orlando passerà in rassegna il picchetto misto interforze, le rappresentanze, i labari e i gonfaloni. Un omaggio visivo e simbolico alla Repubblica, con la partecipazione di tutte le forze dell’ordine: Esercito, Marina militare, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria. Durante l’evento verrà letta la dichiarazione ufficiale del presidente della Repubblica, seguita da un intervento a cura del presidente della consulta provinciale degli studenti, che proporrà un brano dedicato al significato della giornata.

Uno dei momenti più significativi sarà la consegna delle onorificenze dell’Ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’, che riconoscono l’impegno civile, sociale e professionale di cittadini distintisi per meriti speciali. A consegnarle, alla presenza dei sindaci dei Comuni di residenza, sarà il prefetto Orlando. I nuovi Cavalieri dell’Ordine sono: Sergio Carsili (Montecastrilli); Alessandro Fanano (Attigliano); Giovanni Fiordineve (Montecastrilli); Daniela Pelini Levi (Terni); sottotenente Raffaele Pirozzi (Orvieto). Gli Ufficiali dell’Ordine sono: Eros Brega (Terni); Maria Cristina Di Lello (Terni); Roberto Nini (Narni); Lucia Raffaela Palma (Rieti). Il titolo di Commendatore dell’Ordine è conferito a Stefano Lupi (Terni).

Ad accompagnare la cerimonia sarà la banda del conservatorio ‘Giulio Briccialdi’ di Terni, che eseguirà l’Inno di Mameli e altri brani musicali per scandire i momenti ufficiali con note solenni e patriottiche. Dalle 9 alle 13, corso Tacito ospiterà un’esposizione di mezzi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e della Croce Rossa Italiana, offrendo ai cittadini un’occasione per conoscere da vicino uomini, donne e strumenti che ogni giorno operano per la sicurezza e il soccorso. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, le porte del palazzo del Governo si apriranno simbolicamente alla cittadinanza: sarà possibile visitare gratuitamente i saloni di rappresentanza della Prefettura con visite guidate, prenotabili via mail all’indirizzo: [email protected].