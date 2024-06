Festa grande a Stroncone per il 210° anniversario dell’Arma

LA FOTOGALLERY

Festa a Stroncone, lo scorso 1° giugno, per il 210° anniversario di fondazione dell’Arma dei carabinieri, qualche giorno in anticipo rispetto alla data del 5 giugno per dare la possibilità alla scuola primaria di Stroncone di partecipare alla cerimonia. Quest’anno gli alunni hanno partecipato con il progetto ‘La 5°A incontra Salvo D’Acquisto’ con poesie e un disegno dedicati. Alla cerimonia sono intervenuti il generale Antonio Cornacchia, ispettore regionale Anc Umbria, il comandante della stazione di Stroncone Antonino Zito, il comandante del nucleo carabinieri forestali Giuseppe Cipolla e rappresentanze dell’Anc di Narni e Massa Martana. Erano inoltre presenti le associazioni d’Arma, i genitori ed i nonni degli alunni. Il generale Cornacchia ha consegnato agli alunni e all’insegnante Emanuela Pedacchioni l’attestato di partecipazione al progetto, oltre ad un attestato di iscrizione ad onoris al socio familiare più giovane della sezione Anc di Stroncone, Andrea C. Consegnata anche una targa al socio familiare Alessandro Agostini per aver donato la bandiera istituzionale. Dall’associazione nazionale carabinieri di Stroncone giunge «un ringraziamento all’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Giuseppe Malvetani, per aver donato la corona d’alloro in concomitanza della Festa della Repubblica». Ringraziamenti anche «alla polizia Locale di Stroncone ed al parroco, padre Luca Allaria, per la collaborazione. Inoltre si ringrazia il socio più anziano della sezione, Ivo Capotosti, e suo figlio Marco per la consegna di una pergamena». Ringraziamenti contraccambianti al presidente dell’Anc Stroncone, Vincenzo Medici, «per il lavoro che svolge con dedizione e attaccamento all’Arma».