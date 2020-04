Festa per i 18 anni ‘rovinata’ dai carabinieri

Una festa per un 18° compleanno con tanto di musica e buffet, organizzata martedì sera in un’abitazione privata della zona di Belfiore (Foligno) è finita all’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Foligno. Secondo quanto ricostruito, i militari si sono portati in zona a seguito di specifica segnalazione ed avrebbero elevato una decina di sanzioni da 400 euro ciascuna a diversi partecipanti ed ai proprietari della casa, quest’ultimi per averla messa a disposizione per la festa. Quando si è capito che i carabinieri erano arrivati sul posto, c’è stato un fuggi fuggi generale da parte dei partecipanti, con tanto di persone letteralmente fuggite da una finestra per evitare i controlli. Alcuni però sono rimasti con il ‘cerino in mano’ e hanno dovuto sottoporsi all’identificazione da parte dell’Arma, con successive – salate – sanzioni. Vale la pena qui ricordare che – pur trattandosi di un aspetto spiacevole per tutti – assembramenti del genere, a maggior ragione feste e party, sono vietati dalle norme per il contenimento dell’epidemia da coronavirus.

