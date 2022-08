Finisce fuori strada e i parenti del ferito litigano con i poliziotti: denunciati in due

Un incidente stradale con feriti in via Menotti, a Perugia, con conseguenze inattese. Vale a dire la denuncia di due persone per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale: sì, perché i parenti di uno dei coinvolti hanno bisticciato con gli agenti intervenuti perché dubbiosi in merito alla ricostruzione dell’accaduto.

L’incidente e la bagarre

L’uomo alla guida del veicolo finito fuori strada, un 32enne, è stato accompagnato dal personale del 118 in ospedale per gli accertamenti del caso: era senza cinture di sicurezza e oltretto con revisione scaduta. Cosa è successo? Gli agenti hanno iniziato ad effettuare i rilievi e sono stati aggrediti verbalmente da due parenti del 32enne, il padre ed il fratello rispettivamente di 51 e 30 anni. «Nonostante i ripetuti inviti a tenere un comportamento – spiega la questura – più rispettoso e contenuto, i due hanno continuato a inveire e minacciare i due operatori che, a quel punto, hanno richiesto i documenti ad entrambi per una compiuta identificazione».

Denunciati

Il 51enne ha fornito la carta d’identità dopo l’iniziale rifiuto, mentre il 30enne no. Ed è stato accompagnato in questura: alla fine gli agenti li hanno denunciato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Il conducente del veicolo invece è stato sanzionato sulla base degli articoli 172 e 180 del Codice della strada per inottemperanza dell’uso dei sistemi di ritenuta e mancata revisione del veicolo.