Finti fruttivendoli rapinano 76enne a Fabro: denunciati

A bordo di un furgone, lo hanno avvicinato fingendosi fruttivendoli, proponendogli l’acquisto di una cassetta di frutta. Ma quando l’uomo – 76enne di Fabro (Terni) – ha tirato fuori il portafogli per pagare, i due soggetti glielo hanno strappato dalle mani e lo hanno spintonato, dandosi alla fuga. In seguito al fatto, accaduto lo scorso aprile a Fabro, i carabinieri del locale comando stazione sono riusciti ad individuare e denunciare i due rapinatori: si tratta di altrettanti uomini di 35 e 34 anni di origini campane, già noti alle forze dell’ordine. Decisive non solo la descrizione dei malviventi fornita dalla vittima, ma anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

