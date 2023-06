Fitness al tramonto sul lago di Piediluco

Una camminata sportiva a ritmo di musica – diffusa nelle cuffie in dotazione ai partecipanti – con stazioni di tonificazione di 25/30 minuti, alla scoperta dei magici scenari del lago di Piediluco al tramonto. L’evento, organizzato da In Fitness Terni, è in programma domenica 18 giugno alle ore 18.30. Il percorso, guidato da un istruttore che comunicherà con i partecipanti – in un numero massimo di 25 – attraverso le cuffie in dotazione, si svilupperà lungo 5 chilometri. Sono ammessi i bambini – «minimo 8 anni, abituati a camminare e accompagnati da almeno un genitore» – e i cani – «sempre a guinzaglio, socializzati e abituati a procedere in gruppo, previo accordo con gli organizzatori». Per info e prenotazioni: Leonardo 339.5956767. Il costo di partecipazione è di 12 euro, pagabili la sera stessa della camminata. Il ritrovo è in piazza Orietto Bonanni e si può lasciare l’auto nel parcheggio del campo sportivo di Piediluco. Attrezzatura obbligatoria: scarpe da camminata/fitness con ottima suola antiscivolo, zainetto comodo, un asciugamano piccolo e uno grande, abbigliamento adatto al tipo di stagione, un capo impermeabile da utilizzare in caso di necessità, una borraccia d’acqua.

Condividi questo articolo su