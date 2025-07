Sono entrati incappucciati e quindi hanno prima minacciato, poi rapinato i frati che erano presenti. Il fatto è accaduto domenica nel convento francescano di San Bartolomeo a Foligno: carabinieri in azione per individuare i responsabili.

A riportare l’accaduto è il Messaggero con un articolo a firma Giovanni Camirri. I malviventi hanno usato un coltello per minacciare i religiosi, riuscendo poi a prendere 1.000 euro ed andare in fuga. I due frati non hanno riportato ferite. Ora i militari sono al lavoro per tentare di dare un nome ai rapinatori.