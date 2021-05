Foligno, tentato furto nella sede di Busitalia

Intrusione nella sede Busitalia di Sant’Eraclio, a Foligno, nella notte tra venerdì e sabato. I ladri hanno cercato di porta via la cassaforte, che però era vuota.

Danni alla struttura

Sul posto gli agenti del commissariato di Foligno con personale delle squadre Volanti. Arrivata anche la scientifica che ha effettuato rilievi per ricostruire la dinamica e individuare prove per risalire agli autori. Di certo c’è il fatto che siano stati arrecati ingenti danni alla struttura, per l’effrazione e per la ricerca della cassaforte, con ambienti a soqquadro e suppellettili rotte. La notizia è sul Messaggero.