Forti piogge a Orvieto. Bloccato con l’auto nel sottopasso allagato: salvato dal 115

Giovedì mattina nel segno del maltempo nell’Orvietano, con numerose chiamate giunte al 115 da parte dei cittadini. Particolarmente bersagliata la zona di Bardano dove un anziano è rimasto bloccato con la propria auto nel sottopasso, completamente allagato, di via dei Tessitori ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco orvietani. Momenti complicati per l’uomo, preso dal panico, con l’intervento decisivo dei pompieri. Nella zona, fra allagamenti, tombini saltati, rami pericolanti e alberi caduti – uno dei quali colpito da un fulmine – operano anche squadre del distaccamento di Amelia.

Articolo in aggiornamento