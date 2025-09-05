Si è svolta venerdì mattina a palazzo Cesaroni la conferenza stampa di Forza Italia giovani Umbria, durante la quale sono stati presentati la linea politica del movimento giovanile, la segreteria regionale e la struttura dei responsabili dei dipartimenti. Erano presenti Edoardo Pannacci (segretario regionale FI giovani Umbria), Edoardo Gentili (componente della segreteria nazionale e responsabile enti locali), Carlotta Colaiacovo (segretario FI giovani per la provincia di Perugia) ed Elia Franciosa (vicesegretario regionale vicario e rappresentante della segreteria provinciale di Terni).

«In 2 anni siamo cresciuti di oltre 10 volte. Dal tesseramento 2024 è emerso che quasi il 20% dei tesserati a FI Umbria è under 38 e anticipiamo che per il 2025 abbiamo già superato questo dato», ha spiegato Pannacci. «Il nostro impegno fondamentale è riavvicinare i giovani alla politica dopo una grave stagione di populismo. Inizieremo dalla realizzazione di una grande campagna di ascolto sui giovani dai 14 anni in su. Faremo una politica gentile, frutto di studio e approfondimento, e che faccia seguire i fatti alle parole».

Il segretario regionale ha poi annunciato un’iniziativa di contrasto alla disinformazione: «Dopo il triste caso della menzogna di Stefania Proietti sul falso buco di bilancio della sanità, abbiamo deciso di dotarci di un debunker che smaschererà sui social le menzogne della giunta regionale e di tutta la sinistra. A realizzare i contenuti video sarà l’influencer Riccardo Moncelli, tiktoker umbro che conta oltre 90 mila follower».

Sul tema giovani e sviluppo, Pannacci ha aggiunto: «L’Umbria ha perso 15 mila giovani in 10 anni, il 32% delle imprese di under 35 e questa fuga, in 13 anni, ha causato una perdita di 1,8 miliardi in capitale umano. Chiediamo una forte riduzione delle tasse e incentivi fiscali per far rientrare i nostri ragazzi».

Quanto alle infrastrutture e alle grandi opere, la posizione è chiara: «Siamo a favore dell’energia nucleare, del termovalorizzatore e del Nodo di Perugia. Presenteremo mozioni in tutta la regione per sostenere il nucleare. Sul termovalorizzatore invitiamo Azione Umbria a porre fine alla sua politica dello skibidiboppy e a scrivere insieme una mozione da presentare al più presto».

Carlotta Colaiacovo ha sottolineato che «la nostra missione è radicarci nei territori ed aprire tavoli di partecipazione tra giovani per ascoltare e trovare insieme soluzioni. Solo così i giovani potranno essere protagonisti del futuro dell’Umbria».

Sul tema della salute mentale è intervenuto Elia Franciosa: «L’incertezza del futuro in Umbria, i lavori malpagati e l’essere costretti a portare il proprio talento altrove creano disillusione e frustrazione. Il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani: dobbiamo arrestare questo terribile trend. Metteremo in campo soluzioni con politiche a sostegno del lavoro giovanile e incubatori di start up».

Un ringraziamento è arrivato da Edoardo Gentili: «Un sincero ringraziamento al segretario regionale Edoardo Pannacci per l’impegno straordinario nel rafforzare l’organizzazione e nella crescita consistente degli iscritti e un in bocca al lupo a tutta la nuova segreteria regionale e ai dipartimenti». Gentili ha poi annunciato che «saranno oltre 30 i ragazzi dall’Umbria presenti ad Azzurra Libertà, la festa nazionale di FI giovani in programma dal 12 al 15 settembre a San Benedetto del Tronto. Una presenza in forte crescita rispetto ai 5 partecipanti del 2023 e ai 19 del 2024».

A comporre la segreteria regionale saranno: Elia Franciosa (vicesegretario regionale vicario); Filippo Ugolini (vicesegretario regionale); Carlotta Colaiacovo (segretario per la provincia di Perugia); Pietro Nevi (segretario per la provincia di Terni); Filippo Donnari (responsabile organizzazione e recruiting); Alessandro Gagliardi (responsabile enti locali); Nicole Bonacci (responsabile comunicazione); Francesco Neri (responsabile formazione e cultura liberale); Andrea Urbani e Sabrina Barrucci (responsabili per le scuole superiori); Kajetan Tini e Claudia Marucchini (responsabili per l’università); Giorgio Bonsignore (responsabile dipartimenti); Lorenzo Siena (responsabile adesioni e iniziative per il tesseramento); Gabriele Minicozzi (responsabile rapporti esterni); Emanuele Trubbianelli (segretario cittadino del capoluogo di regione).

I dipartimenti saranno così composti: Alessandro Agabiti (agricoltura); Daniele Angelucci (turismo); Edoardo Aquilani (affari europei); Francesco Panfili (sicurezza alimentare); Fabio Berardi (ambiente, territorio e valorizzazione dei borghi); Edoardo Brisighella (attività produttive e tutela delle imprese); Giovanni Bussetti (cultura); Tommaso Campagni (lavoro e politiche sociali); Christian Cimieri (italiani all’estero e cooperazione internazionale); Filippo Dziecielski (professioni); Filippo Fedeli (sport); Leonardo Franchi (IA e cybersicurezza); Gabriele Isa (famiglia); Letizia Momi (laghi); Leonardo Missinato (affari esteri); Francesco Neri (politiche del lavoro); Valeria Ottaviani (sanità e salute mentale); Emanuele Trubbianelli (sicurezza e periferie); Maria Andrea Pierotti (lavori pubblici); Paolo Sulla (semplificazione e sburocratizzazione); Raffaele Antonini (politiche venatorie, pesca e acquacoltura); Lorenzo Martino (istruzione, università e progetto Erasmus); Alessandro Scacaroni (benessere animale e bioetica); Giorgio Bonsignore (affari costituzionali); Elia Franciosa (economia).

