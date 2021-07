Francesca Gaviglio nuova presidente di Aiga Terni

Si sono svolte venerdì le elezioni per la presidenza – biennio 2021-2023 – della sezione Aiga (Associazione nazionale giovani avvocati) di Terni che hanno visto competere due liste. A vincere è stata quella guidata dall’avvocato Francesca Gaviglio, prima donna ad essere eletta alla presidenza dopo la ricostituzione della sezione nel 2014. Ha ottenuto 69 voti contro i 59 della lista dell’avvocato Antonio Barberisi. Tre le schede bianche ed una nulla.

Il nuovo consiglio direttivo

Con il presidente è stato eletto il consiglio direttivo di sezione composto da Federica Biancifiori, Elena Cammarata, Michela Flamini, Sara Giovannelli, Francesca Morotti, Margherita Moscatelli Giovannini, Luca Perotti, Francesco Perquoti, Giacomo Adriani, Valentina Quadrano, Niccoló Bicchi e Umberto Martella.

Soddisfazione

«Sono estremamente soddisfatta – spiega l’avvocato Gaviglio – del lavoro svolto in questi mesi di campagna elettorale da tutta la squadra, che ringrazio per la dedizione e l’entusiasmo dimostrato. I prossimi due anni saranno all’insegna del rinnovamento e sono certa che sapremo perfettamente incarnare i valori dell’associazione». In una nota il direttivo si esprime così sull’esito elettorale: «Siamo onorati di supportare la nuova presidente e condividere con lei questa esperienza. Metteremo tutto il nostro impegno per portare avanti le istanze dei giovani avvocati nel solco del lavoro svolto in questi anni dalla sezione e dal nostro presidente nazionale Antonio De Angelis».