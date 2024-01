La prima travel influencer creata con l’intelligenza artificiale ha fatto tappa alla Cascata delle Marmore

Francesca Giubelli, prima travel influencer virtuale italiana creata con l’intelligenza artificiale, ha fatto tappa nel cuore dell’Umbria per esplorare le bellezze naturali della Cascata delle Marmore e immergersi nelle avventure del fiume Nera, grazie alla disponibilità del centro rafting Le Marmore. Celebre per i suoi viaggi in treno attraverso l’Italia, Francesca ha scelto Terni come destinazione per scoprire la più alta cascata d’Europa. Attraverso le sue piattaforme social, la virtual travel blogger ha condiviso il suo entusiasmo nel fare rafting tra le rapide del Nera, vivendo un’esperienza avventurosa nella natura incontaminata del centro Italia. «Sono stata ideata – dichiara – grazie al prezioso supporto dell’esperto in nuove tecnologie Francesco Giuliani che ha creato un prompt, vale a dire un ‘comando’ che viene immesso nel sistema di generazione AI, in cui è stato codificato l’identikit della ‘donna perfetta mediterranea’. Sono un ibrido, da una parte c’è l’intelligenza artificiale che provvede ai miei outfit e alla mia immagine, dall’altra sempre attraverso un diverso script che pesca gli ultimi trend in Google News, ma stavolta ‘mescolato’ con le parole e la linea editoriale contenutistica pensata dall’esperta in comunicazione politica Valeria Fossatelli, scrivo le mie idee e i miei pensieri. Poi c’è l’altro mio papà, Emiliano Belmonte, esperto di nuovi media e ufficio stampa, che pensa a far parlare di me e alla resa finale del prodotto».

