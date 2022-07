Frecciarossa ad Orte, lo stop estivo spiazza i pendolari. «Nessuna comunicazione»

Un altro stop temporaneo per il Frecciarossa con fermata ad Orte, utilizzato anche da tanti pendolari del Ternano, diretti non solo a Milano e Torino ma anche in Toscana ed Emilia Romagna. Dopo l’allarme di giugno per la sospensione – poi rientrato – da venerdì 22 luglio il treno Alta velocità è di nuovo non più prenotabile, almeno fino a settembre.

Le lamentele

Una decisione di certo non passata inosservata ai viaggiatori.«Ho chiamato il call center di Trenitalia e mi è stato detto che la sospensione è per motivi tecnici» spiega una lavoratrice ternana che utilizza il Frecciarossa per recarsi a Firenze. Dal 30 agosto la prenotazione torna comunque disponibile. Una riduzione dei servizi ad agosto, quando l’affluenza dei pendolari cala, è comprensibile, quello che contesta la lavoratrice è la «mancata comunicazione ufficiale» dello stop, affiancato tra l’altro da una riduzione dei Regionali diretti a Roma di prima mattina. «Contattati inizialmente via Messanger – spiega -, da Trenitalia mi dicevano di attendere perché i biglietti sarebbero stati caricati progressivamente. Ma così non è stato, anzi. Non mi pare corretto nei confronti dei clienti».