Fugge di casa e passa la notte nel bosco: ritrovato 17enne

Lunedì si era allontanato dalla sua abitazione di Deruta (Perugia) dopo un diverbio familiare. Il ragazzo, 17enne, aveva fatto perdere le proprie tracce – aveva lasciato a casa il suo cellulare – ma è stato ritrovato martedì, sano e salvo, dai carabinieri forestali di Città della Pieve.

Tutto risolto

Il 17enne, utilizzando mezzi pubblici, era arrivato fino a Città della Pieve, trascorrendo poi la notte fra lunedì e martedì in un bosco della zona. Grazie alle foto segnalatiche, i carabinieri forestali lo hanno riconosciuto, fermato e accompagnato in caserma – presso il comando Compagnia dell’Arma pievese – in attesa dei genitori che sono stati subito avvisati.