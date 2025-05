Incendio fortunatamente senza conseguenze per persone nel pomeriggio di lunedì – poco dopo le ore 16 – lungo il tratto umbro dell’A1, nel territorio comunale di Orvieto in direzione Roma. Le fiamme hanno interessato un furgone: il conducente, appena resosi conto del problema, è uscito autonomamente dal veicolo senza riportare ferite. Sul posto i vigili del fuoco orvietani per le operazioni di spegnimento e la polizia Stradale per la gestione della viabilità. Fisiologici alcuni disagi per la viabilità: l’accaduto ha imposto la circolazione temporanea sulla sola corsia di sorpasso.