Furti a Bastia. I cittadini sono stufi: «Facciamoci giustizia»

di G.R.

Oggi intorno alle 18,30 tentativo di furto a casa mia davanti al cimitero». Questa, datata mercoledì 4 gennaio, è solo l’ultima delle diverse segnalazioni social di quanto sta accadendo da diversi giorni a Bastia. Continuando a leggere si scoprono alcuni dettagli: «Fortunatamente avevo messo l’allarme e sono tornata alla svelta, in tempo per vedere Macchina alfa romeo grigia con tre giovanotti a bordo che sono scappati a tutta velocità». I carabinieri sono stati avvertiti ma i cittadini del comune umbro situato tra Perugia e Bastia sono davvero stufi.

«Facciamoci giustizia da soli»

L’auto non sarebbe nuova in quelle zone come si scopre nei commenti del post: «È sempre la stessa macchina che ha fatto altri furti sempre nella stessa via. Qualche tempo fa sono entrati in tutte le abitazioni». C’è chi si lamenta preso dallo sconforto («anche altri sanno ma siamo abbandonati a noi stessi»), chi condivide la foto della targa («comunicata anche al 112») e chi si appiglia alla matematica («sollevo con attenzione che i carabinieri a Bastia sono pochi, noi siamo sui 20.000. Ci vorrebbero più forze dell’ordine»). Ecco allora la proposta di due soluzioni. La prima è più di guardia: «Se si vedono macchine strane è bene avvisare le forze dell’ordine prima. Magari si riesce a salvare qualcuno». La seconda invece chiama all’azione: «Bisogna fare giustizia da soli che tanto non ti aiuta nessuno».

Precedenti a stretto giro

Di differenza c’è solo un giorno dall’ultimo furto accaduto, anche questo segnalato via social: «Due individui hanno appena rubato in via veneto una macchina polo nera». Tra i commenti un episodio simile un mese più vecchio: «A me l’hanno rubata sotto casa in pieno giorno. L’ho poi ritrovata incendiata». Neanche le feste sono state salve: «Ieri in zona San Lorenzo dei ladri sono andati a segno effettuando due furti in abitazione – si legge in un post pubblicato alla vigilia di Natale – non è la prima volta. Da quest’estate sono state saccheggiate oltre dieci abitazioni da queste parti». I cittadini avevano cercato di scovare il colpevole: «Molti residenti per tre ore hanno pattugliato la zona ma senza esito positivo». E ancora: 22 dicembre in via Boschetti e il 2 sarebbero stati ripresi da telecamere interne mentre forzavano la finestra per entrare in una palazzina in via Firenze.