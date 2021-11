Furti nelle abitazioni, residenti si organizzano con i vigilantes

La zona di San Vetturino è finita al centro dell’attenzione in quanto fondamentale come via alternativa per raggiungere la zona di San Sisto di Perugia, bypassando il raccordo: è zona di villette immerse nel verde, alcune di nuova costruzione, altre figlie di vecchie abitazioni di campagna. Ma negli ultimi tempi la zona è stata anche oggetto di furti. E alcuni residenti si stanno organizzando.

Vigilantes con autotassazione

Dopo gli ultimi furti, due nella giornata di mercoledì nel giro di poche ore, è stata ulteriormente intensificata la vigilanza, già introdotta dopo una autotassazione fra i residenti. Per l’estate i controlli erano stati predisposti tra le 20 e le 4 di notte – ricostruisce al Corriere dell’Umbria il responsabile – mentre ora ci si anticipa perché molti furti avvengono negli orari serali e tardo pomeridiani. Creati anche gruppi whatsapp per scambiarsi informazioni