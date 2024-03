Futsal, rimonta Ternana e Dozzese ko: il trionfo stagionale è ad un passo

Rimonta con uno scatenato Jodas (triplettra) e trionfo stagionale ad un passo. Unicusano Futsal Ternana vittoriosa sabato pomeriggio al Di Vittorio al cospetto della Dozzese: finisce 5-4 e per le Fere si tratta della 14° affermazione stagionale. Ora l’obiettivo è ad un passo. In gol anche De Michelis e Sachet: ora i ounti in classifica sono quarantaquattro punti, a più nove sull’Olimpia Regium seconda e più quattordici sul Bologna terzo. Sabato prossimo per i rossoverdi c’è la difficile trasferta di Russi per conquistare il sogno: «Credo che la partita – le parole del tecnico Federico Pellegrini – di oggi sia la sintesi perfetta della nostra immensa stagione, la voglia di lottare e di non mollare mai che oggi ci ha davvero contraddistinto. Sono contento per la società, per i ragazzi, per i tanti tifosi giunti oggi ed anche per me. Ora stiamo calmi anche se l’obiettivo lo tocchiamo con mano, in settimana lavoreremo sodo come abbiamo sempre fatto in questa stagione, cercheremo di chiudere la pratica quanto prima, che sia a Russi o tra un mese contro il Bologna tra le mura amiche».

UNICUSANO FUTSAL TERNANA – DOZZESE 5-4

Ternana: Fagotti, Sachet, Almadori F., Giardini, Jodas, Capotosti M., Persichetti, De Michelis, Fanelli, Romagnoli, Corpetti, Maurelli. All. Pellegrini

Dozzese: Sangiorgi, Fanile, Drago, Martella, Badahi, Conti, Lefons, Kakà, Creaco, Vasile, Golinelli, Bussi. All. Vanni

Arbitri: Alberto Onesti di Pescara e Alessandro Mella di Roma 1

Reti: Jodas (T) Conti, Kakà, Kakà, Drago (D) Sachet, Jodas (T) primo tempo

De Michelis, Jodas (D) secondo tempo

Ammoniti: Creaco, Drago, Lefons (D)