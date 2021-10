Galleria riaperta per il weekend dei morti

Dopo tre giorni infernali – più infernali del solito, diciamo così – dovrebbe risolversi la chiusura della galleria Volumnia, a Piscille di Perugia.

Forse già sabato mattina

Dopo il rogo del camion che ha lesionato una porzione del tunnel in direzione Perugia, gli operai Anas sono intervenuti per risolvere il problema a tempi di record, pressati dal sommovimento popolare di chi ha visto quintuplicare i tempi di percorrenza del transito da un lato all’altro del capoluogo. La riapertura – dicono da Anas – è prevista entro la mattinata di sabato. Ripristinati gli impianti e la carreggiata. Poi, per i pannelli laterali, si potrà procedere nei prossimi giorni senza necessità di chiudere nuovamente il tratto. Salvo il weekend lungo di Ognissanti, che tradizionalmente porta nel capoluogo tanti turisti, fra l’altro in concomitanza con la Fiera dei Morti.

Vertice in prefettura

Giovedì altra giornata complicata per automobilisti e forze dell’ordine chiamate a regolare il traffico e calmare il nervosismo di chi è incolonnato. Nelle stesse ore, si è svolto un vertice con il prefetto Armando Gradone, l’assessore comunale Luca Merli, il comandante della polizia locale Caponi, oltre a rappresentanti di Anas, Polstrada, vigili del fuoco e altre forze dell’ordine. In quella sede è stata ribadita l’assoluta necessità di riaprire per il weekend.

Mezzi di soccorso bloccati

Abbiamo documentato con un nostro video la difficoltà con cui un’ambulanza transitava sulla E45, imboccata per bypassare il blocco del raccordo ed arrivare in ospedale uscendo a Montebello o Balanzano. E nella giornata di giovedì è dovuta intervenire addirittura la stradale per consentire ad un mezzo dei vigili del fuoco bloccato a Piscille

Nodino sì, nodino no