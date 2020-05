Garibaldi-cuoco per nutrire la speranza

Un modo per essere vicino a chi sta pagando, in molti casi più di altri, le conseguenze economiche del Covid-19. Gli addetti della ristorazione, del settore turistico, dei bar/food, ricettività. A mandare il messaggio attraverso una delle sue ‘invenzioni’ è Alessio Bartolucci, giovane creativo ternano che nell’occasione – come CelloT-shirt – ha disegnato una maglietta che raffigura un Giuseppe Garibaldi-chef con un dominante verde ‘speranza’. Una testimonianza di solidarietà e un pensiero a chi, si spera, possa riprendersi dalla crisi-Covid. L’esortazione di Alessio è una sola: «Tenete duro!».

